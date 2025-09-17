Mona Arcane (MONA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00007046 $ 0.00007046 $ 0.00007046 24J Rendah $ 0.00007644 $ 0.00007644 $ 0.00007644 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00007046$ 0.00007046 $ 0.00007046 24J Tinggi $ 0.00007644$ 0.00007644 $ 0.00007644 Sepanjang Masa $ 0.0148579$ 0.0148579 $ 0.0148579 Harga Terendah $ 0.00007046$ 0.00007046 $ 0.00007046 Perubahan Harga (1J) +0.39% Perubahan Harga (1D) -5.73% Perubahan Harga (7D) -9.19% Perubahan Harga (7D) -9.19%

Mona Arcane (MONA) harga masa nyata ialah $0.00007153. Sepanjang 24 jam yang lalu, MONA didagangkan antara $ 0.00007046 rendah dan $ 0.00007644 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MONA sepanjang masa ialah $ 0.0148579, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00007046.

Dari segi prestasi jangka pendek, MONA telah berubah sebanyak +0.39% sejak sejam yang lalu, -5.73% dalam 24 jam dan -9.19% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Mona Arcane (MONA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 71.85K$ 71.85K $ 71.85K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 71.85K$ 71.85K $ 71.85K Bekalan Peredaran 999.73M 999.73M 999.73M Jumlah Bekalan 999,730,662.560394 999,730,662.560394 999,730,662.560394

Had Pasaran semasa Mona Arcane ialah $ 71.85K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MONA ialah 999.73M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999730662.560394. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 71.85K.