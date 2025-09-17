Monai (MONAI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.02380049 $ 0.02380049 $ 0.02380049 24J Rendah $ 0.02759 $ 0.02759 $ 0.02759 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.02380049$ 0.02380049 $ 0.02380049 24J Tinggi $ 0.02759$ 0.02759 $ 0.02759 Sepanjang Masa $ 1.25$ 1.25 $ 1.25 Harga Terendah $ 0.00995933$ 0.00995933 $ 0.00995933 Perubahan Harga (1J) -0.79% Perubahan Harga (1D) +11.73% Perubahan Harga (7D) +16.95% Perubahan Harga (7D) +16.95%

Monai (MONAI) harga masa nyata ialah $0.02723619. Sepanjang 24 jam yang lalu, MONAI didagangkan antara $ 0.02380049 rendah dan $ 0.02759 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MONAI sepanjang masa ialah $ 1.25, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00995933.

Dari segi prestasi jangka pendek, MONAI telah berubah sebanyak -0.79% sejak sejam yang lalu, +11.73% dalam 24 jam dan +16.95% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Monai (MONAI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 751.97K$ 751.97K $ 751.97K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.53M$ 2.53M $ 2.53M Bekalan Peredaran 27.54M 27.54M 27.54M Jumlah Bekalan 92,800,000.0 92,800,000.0 92,800,000.0

Had Pasaran semasa Monai ialah $ 751.97K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MONAI ialah 27.54M, dengan jumlah bekalan sebanyak 92800000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.53M.