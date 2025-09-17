Monavale (MONA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 97.75 $ 97.75 $ 97.75 24J Rendah $ 101.15 $ 101.15 $ 101.15 24J Tinggi 24J Rendah $ 97.75$ 97.75 $ 97.75 24J Tinggi $ 101.15$ 101.15 $ 101.15 Sepanjang Masa $ 2,843.59$ 2,843.59 $ 2,843.59 Harga Terendah $ 19.58$ 19.58 $ 19.58 Perubahan Harga (1J) -0.02% Perubahan Harga (1D) -1.71% Perubahan Harga (7D) -5.34% Perubahan Harga (7D) -5.34%

Monavale (MONA) harga masa nyata ialah $98.84. Sepanjang 24 jam yang lalu, MONA didagangkan antara $ 97.75 rendah dan $ 101.15 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MONA sepanjang masa ialah $ 2,843.59, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 19.58.

Dari segi prestasi jangka pendek, MONA telah berubah sebanyak -0.02% sejak sejam yang lalu, -1.71% dalam 24 jam dan -5.34% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Monavale (MONA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.03M$ 1.03M $ 1.03M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.12M$ 1.12M $ 1.12M Bekalan Peredaran 10.46K 10.46K 10.46K Jumlah Bekalan 11,300.0 11,300.0 11,300.0

Had Pasaran semasa Monavale ialah $ 1.03M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MONA ialah 10.46K, dengan jumlah bekalan sebanyak 11300.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.12M.