MonbaseCoin (MBC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.573766 $ 0.573766 $ 0.573766 24J Rendah $ 0.590174 $ 0.590174 $ 0.590174 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.573766$ 0.573766 $ 0.573766 24J Tinggi $ 0.590174$ 0.590174 $ 0.590174 Sepanjang Masa $ 0.663524$ 0.663524 $ 0.663524 Harga Terendah $ 0.0084061$ 0.0084061 $ 0.0084061 Perubahan Harga (1J) -0.28% Perubahan Harga (1D) -0.89% Perubahan Harga (7D) -2.37% Perubahan Harga (7D) -2.37%

MonbaseCoin (MBC) harga masa nyata ialah $0.578911. Sepanjang 24 jam yang lalu, MBC didagangkan antara $ 0.573766 rendah dan $ 0.590174 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MBC sepanjang masa ialah $ 0.663524, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0084061.

Dari segi prestasi jangka pendek, MBC telah berubah sebanyak -0.28% sejak sejam yang lalu, -0.89% dalam 24 jam dan -2.37% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

MonbaseCoin (MBC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 109.38M$ 109.38M $ 109.38M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 109.38M$ 109.38M $ 109.38M Bekalan Peredaran 189.70M 189.70M 189.70M Jumlah Bekalan 189,701,480.0 189,701,480.0 189,701,480.0

Had Pasaran semasa MonbaseCoin ialah $ 109.38M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MBC ialah 189.70M, dengan jumlah bekalan sebanyak 189701480.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 109.38M.