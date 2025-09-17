mondo (MONDO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00002155 $ 0.00002155 $ 0.00002155 24J Rendah $ 0.00002338 $ 0.00002338 $ 0.00002338 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00002155$ 0.00002155 $ 0.00002155 24J Tinggi $ 0.00002338$ 0.00002338 $ 0.00002338 Sepanjang Masa $ 0.00085927$ 0.00085927 $ 0.00085927 Harga Terendah $ 0.00001236$ 0.00001236 $ 0.00001236 Perubahan Harga (1J) +0.21% Perubahan Harga (1D) +1.89% Perubahan Harga (7D) +4.90% Perubahan Harga (7D) +4.90%

mondo (MONDO) harga masa nyata ialah $0.00002207. Sepanjang 24 jam yang lalu, MONDO didagangkan antara $ 0.00002155 rendah dan $ 0.00002338 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MONDO sepanjang masa ialah $ 0.00085927, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00001236.

Dari segi prestasi jangka pendek, MONDO telah berubah sebanyak +0.21% sejak sejam yang lalu, +1.89% dalam 24 jam dan +4.90% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

mondo (MONDO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 21.86K$ 21.86K $ 21.86K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 21.86K$ 21.86K $ 21.86K Bekalan Peredaran 990.43M 990.43M 990.43M Jumlah Bekalan 990,425,926.10043 990,425,926.10043 990,425,926.10043

Had Pasaran semasa mondo ialah $ 21.86K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MONDO ialah 990.43M, dengan jumlah bekalan sebanyak 990425926.10043. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 21.86K.