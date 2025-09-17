Monerium EUR emoney (EURE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 1.17 $ 1.17 $ 1.17 24J Rendah $ 1.19 $ 1.19 $ 1.19 24J Tinggi 24J Rendah $ 1.17$ 1.17 $ 1.17 24J Tinggi $ 1.19$ 1.19 $ 1.19 Sepanjang Masa $ 1.22$ 1.22 $ 1.22 Harga Terendah $ 1.037$ 1.037 $ 1.037 Perubahan Harga (1J) -0.05% Perubahan Harga (1D) +0.70% Perubahan Harga (7D) +0.78% Perubahan Harga (7D) +0.78%

Monerium EUR emoney (EURE) harga masa nyata ialah $1.19. Sepanjang 24 jam yang lalu, EURE didagangkan antara $ 1.17 rendah dan $ 1.19 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi EURE sepanjang masa ialah $ 1.22, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 1.037.

Dari segi prestasi jangka pendek, EURE telah berubah sebanyak -0.05% sejak sejam yang lalu, +0.70% dalam 24 jam dan +0.78% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Monerium EUR emoney (EURE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 25.66M$ 25.66M $ 25.66M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 25.69M$ 25.69M $ 25.69M Bekalan Peredaran 21.61M 21.61M 21.61M Jumlah Bekalan 21,640,625.0748182 21,640,625.0748182 21,640,625.0748182

Had Pasaran semasa Monerium EUR emoney ialah $ 25.66M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran EURE ialah 21.61M, dengan jumlah bekalan sebanyak 21640625.0748182. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 25.69M.