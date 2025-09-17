Monetha (MTH) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.594912$ 0.594912 $ 0.594912 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -0.15% Perubahan Harga (7D) +4.06% Perubahan Harga (7D) +4.06%

Monetha (MTH) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, MTH didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MTH sepanjang masa ialah $ 0.594912, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, MTH telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -0.15% dalam 24 jam dan +4.06% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Monetha (MTH) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 124.18K$ 124.18K $ 124.18K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 143.78K$ 143.78K $ 143.78K Bekalan Peredaran 347.54M 347.54M 347.54M Jumlah Bekalan 402,400,000.0 402,400,000.0 402,400,000.0

Had Pasaran semasa Monetha ialah $ 124.18K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MTH ialah 347.54M, dengan jumlah bekalan sebanyak 402400000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 143.78K.