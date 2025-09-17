MoneySwap (MSWAP) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.0171305$ 0.0171305 $ 0.0171305 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -1.73% Perubahan Harga (1D) -13.76% Perubahan Harga (7D) -61.22% Perubahan Harga (7D) -61.22%

MoneySwap (MSWAP) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, MSWAP didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MSWAP sepanjang masa ialah $ 0.0171305, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, MSWAP telah berubah sebanyak -1.73% sejak sejam yang lalu, -13.76% dalam 24 jam dan -61.22% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

MoneySwap (MSWAP) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 4.68K$ 4.68K $ 4.68K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 5.21K$ 5.21K $ 5.21K Bekalan Peredaran 1.35B 1.35B 1.35B Jumlah Bekalan 1,500,000,000.0 1,500,000,000.0 1,500,000,000.0

Had Pasaran semasa MoneySwap ialah $ 4.68K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MSWAP ialah 1.35B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1500000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 5.21K.