Mongy (MONGY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.03346525$ 0.03346525 $ 0.03346525 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.63% Perubahan Harga (1D) -0.46% Perubahan Harga (7D) +6.17% Perubahan Harga (7D) +6.17%

Mongy (MONGY) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, MONGY didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MONGY sepanjang masa ialah $ 0.03346525, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, MONGY telah berubah sebanyak -0.63% sejak sejam yang lalu, -0.46% dalam 24 jam dan +6.17% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Mongy (MONGY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 48.78K$ 48.78K $ 48.78K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 48.78K$ 48.78K $ 48.78K Bekalan Peredaran 999.62M 999.62M 999.62M Jumlah Bekalan 999,618,603.523884 999,618,603.523884 999,618,603.523884

Had Pasaran semasa Mongy ialah $ 48.78K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MONGY ialah 999.62M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999618603.523884. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 48.78K.