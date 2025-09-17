Lagi Mengenai MONITOR

Maklumat Harga MONITOR

Laman Web Rasmi MONITOR

Tokenomik MONITOR

Ramalan Harga MONITOR

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Monitoring the Situation Logo

Monitoring the Situation Harga (MONITOR)

Tidak tersenarai

1 MONITOR ke USD Harga Langsung:

--
----
-8.80%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Monitoring the Situation (MONITOR) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 15:54:35 (UTC+8)

Monitoring the Situation (MONITOR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00228968
$ 0.00228968$ 0.00228968

$ 0
$ 0$ 0

+0.04%

-9.38%

-76.18%

-76.18%

Monitoring the Situation (MONITOR) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, MONITOR didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MONITOR sepanjang masa ialah $ 0.00228968, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, MONITOR telah berubah sebanyak +0.04% sejak sejam yang lalu, -9.38% dalam 24 jam dan -76.18% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Monitoring the Situation (MONITOR) Maklumat Pasaran

$ 55.79K
$ 55.79K$ 55.79K

--
----

$ 55.79K
$ 55.79K$ 55.79K

993.50M
993.50M 993.50M

993,500,573.768379
993,500,573.768379 993,500,573.768379

Had Pasaran semasa Monitoring the Situation ialah $ 55.79K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MONITOR ialah 993.50M, dengan jumlah bekalan sebanyak 993500573.768379. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 55.79K.

Monitoring the Situation (MONITOR) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Monitoring the Situation kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Monitoring the Situation kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Monitoring the Situation kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Monitoring the Situation kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-9.38%
30 Hari$ 0+99.19%
60 Hari$ 0-18.57%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Monitoring the Situation (MONITOR)

I'm monitoring the situation

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Monitoring the Situation (MONITOR) Sumber

Laman Web Rasmi

Monitoring the Situation Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Monitoring the Situation (MONITOR) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Monitoring the Situation (MONITOR) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Monitoring the Situation.

Semak Monitoring the Situation ramalan harga sekarang!

MONITOR kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Monitoring the Situation (MONITOR)

Memahami tokenomik Monitoring the Situation (MONITOR) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token MONITOR dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Monitoring the Situation (MONITOR)

Berapakah nilai Monitoring the Situation (MONITOR) hari ini?
Harga langsung MONITOR dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa MONITOR ke USD?
Harga semasa MONITOR ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Monitoring the Situation?
Had pasaran untuk MONITOR ialah $ 55.79K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran MONITOR?
Bekalan edaran MONITOR ialah 993.50M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) MONITOR?
MONITOR mencapai harga ATH sebanyak 0.00228968 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa MONITOR?
MONITOR melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan MONITOR?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk MONITORialah -- USD.
Adakah MONITOR akan naik lebih tinggi tahun ini?
MONITOR mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak MONITORramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 15:54:35 (UTC+8)

Monitoring the Situation (MONITOR) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.