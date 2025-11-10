Monke Phone Harga Hari Ini

Harga langsung Monke Phone (MONKEPHONE) hari ini ialah $ 0.0000589, dengan 12.80% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa MONKEPHONE kepada USD penukaran adalah $ 0.0000589 setiap MONKEPHONE.

Monke Phone kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 58,868, dengan bekalan edaran sebanyak 999.40M MONKEPHONE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, MONKEPHONE didagangkan antara $ 0.00005831 (rendah) dan $ 0.00006792 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00176224, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00003995.

Dalam prestasi jangka pendek, MONKEPHONE dipindahkan -0.00% dalam sejam terakhir dan -6.25% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Monke Phone (MONKEPHONE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 58.87K$ 58.87K $ 58.87K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 58.87K$ 58.87K $ 58.87K Bekalan Peredaran 999.40M 999.40M 999.40M Jumlah Bekalan 999,404,612.290339 999,404,612.290339 999,404,612.290339

Had Pasaran semasa Monke Phone ialah $ 58.87K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MONKEPHONE ialah 999.40M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999404612.290339. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 58.87K.