Monkex (MONKEX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00967045 24J Tinggi $ 0.0097518 Sepanjang Masa $ 0.141239 Harga Terendah $ 0.00475736 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +0.44% Perubahan Harga (7D) +1.11%

Monkex (MONKEX) harga masa nyata ialah $0.0097518. Sepanjang 24 jam yang lalu, MONKEX didagangkan antara $ 0.00967045 rendah dan $ 0.0097518 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MONKEX sepanjang masa ialah $ 0.141239, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00475736.

Dari segi prestasi jangka pendek, MONKEX telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +0.44% dalam 24 jam dan +1.11% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Monkex (MONKEX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 56.72K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 56.72K Bekalan Peredaran 5.82M Jumlah Bekalan 5,815,839.117830848

Had Pasaran semasa Monkex ialah $ 56.72K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MONKEX ialah 5.82M, dengan jumlah bekalan sebanyak 5815839.117830848. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 56.72K.