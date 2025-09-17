Monkey Pox (POX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00440397 24J Tinggi $ 0.00495789 Sepanjang Masa $ 0.098854 Harga Terendah $ 0.00136871 Perubahan Harga (1J) -0.15% Perubahan Harga (1D) -7.44% Perubahan Harga (7D) -16.71%

Monkey Pox (POX) harga masa nyata ialah $0.00449227. Sepanjang 24 jam yang lalu, POX didagangkan antara $ 0.00440397 rendah dan $ 0.00495789 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi POX sepanjang masa ialah $ 0.098854, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00136871.

Dari segi prestasi jangka pendek, POX telah berubah sebanyak -0.15% sejak sejam yang lalu, -7.44% dalam 24 jam dan -16.71% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Monkey Pox (POX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 4.49M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 4.49M Bekalan Peredaran 999.94M Jumlah Bekalan 999,942,348.4742768

Had Pasaran semasa Monkey Pox ialah $ 4.49M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran POX ialah 999.94M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999942348.4742768. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.49M.