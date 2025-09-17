monkey puppet (PEDRO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00121581$ 0.00121581 $ 0.00121581 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.09% Perubahan Harga (1D) +5.97% Perubahan Harga (7D) +13.47% Perubahan Harga (7D) +13.47%

monkey puppet (PEDRO) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, PEDRO didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PEDRO sepanjang masa ialah $ 0.00121581, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, PEDRO telah berubah sebanyak -0.09% sejak sejam yang lalu, +5.97% dalam 24 jam dan +13.47% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

monkey puppet (PEDRO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 48.81K$ 48.81K $ 48.81K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 48.81K$ 48.81K $ 48.81K Bekalan Peredaran 999.77M 999.77M 999.77M Jumlah Bekalan 999,766,545.778361 999,766,545.778361 999,766,545.778361

Had Pasaran semasa monkey puppet ialah $ 48.81K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PEDRO ialah 999.77M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999766545.778361. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 48.81K.