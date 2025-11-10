Monkey The Picasso Harga Hari Ini

Harga langsung Monkey The Picasso (MONKEY) hari ini ialah $ 0.0000155, dengan 1.68% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa MONKEY kepada USD penukaran adalah $ 0.0000155 setiap MONKEY.

Monkey The Picasso kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 14,717.78, dengan bekalan edaran sebanyak 949.82M MONKEY. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, MONKEY didagangkan antara $ 0.00001488 (rendah) dan $ 0.00001562 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.0055935, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00001431.

Dalam prestasi jangka pendek, MONKEY dipindahkan +0.61% dalam sejam terakhir dan -29.51% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Monkey The Picasso (MONKEY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 14.72K$ 14.72K $ 14.72K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 15.18K$ 15.18K $ 15.18K Bekalan Peredaran 949.82M 949.82M 949.82M Jumlah Bekalan 979,666,563.591247 979,666,563.591247 979,666,563.591247

Had Pasaran semasa Monkey The Picasso ialah $ 14.72K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MONKEY ialah 949.82M, dengan jumlah bekalan sebanyak 979666563.591247. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 15.18K.