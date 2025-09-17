MonkeyAI (MONKEYAI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +0.72% Perubahan Harga (7D) +9.81% Perubahan Harga (7D) +9.81%

MonkeyAI (MONKEYAI) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, MONKEYAI didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MONKEYAI sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, MONKEYAI telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +0.72% dalam 24 jam dan +9.81% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

MonkeyAI (MONKEYAI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 15.51K$ 15.51K $ 15.51K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 15.51K$ 15.51K $ 15.51K Bekalan Peredaran 958.09M 958.09M 958.09M Jumlah Bekalan 958,092,210.632983 958,092,210.632983 958,092,210.632983

Had Pasaran semasa MonkeyAI ialah $ 15.51K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MONKEYAI ialah 958.09M, dengan jumlah bekalan sebanyak 958092210.632983. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 15.51K.