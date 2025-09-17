monkeyhaircut (MONK) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.02800217$ 0.02800217 $ 0.02800217 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.84% Perubahan Harga (1D) +0.33% Perubahan Harga (7D) -10.74% Perubahan Harga (7D) -10.74%

monkeyhaircut (MONK) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, MONK didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MONK sepanjang masa ialah $ 0.02800217, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, MONK telah berubah sebanyak +0.84% sejak sejam yang lalu, +0.33% dalam 24 jam dan -10.74% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

monkeyhaircut (MONK) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 506.98K$ 506.98K $ 506.98K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 506.98K$ 506.98K $ 506.98K Bekalan Peredaran 999.73M 999.73M 999.73M Jumlah Bekalan 999,734,707.81 999,734,707.81 999,734,707.81

Had Pasaran semasa monkeyhaircut ialah $ 506.98K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MONK ialah 999.73M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999734707.81. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 506.98K.