Apakah itu Monko (MONKO)

Monko is an original Meme Character built on the Algorand Blockchain. The purpose is to bring attention to the Algorand blockchain through Humor, World Building and Low Cost NFT Discord and X Stickers. The MONKO Token Documentation is a conceptual paper that elucidates some of the main design principles and ideas for the creation of a digital token to be known as MONKO. The Token Documentation and the Website are intended for general informational purposes only and do not constitute a prospectus, an offer document, an offer of securities, a solicitation for investment, any offer to sell any product, item, or asset (whether digital or otherwise), or any offer to engage in business with any external individual or entity provided in said documentation. The information herein may not be exhaustive and does not imply any element of, or solicit in any way, a legally-binding or contractual relationship. There is no assurance as to the accuracy or completeness of such information and no representation, warranty or undertaking is or purported to be provided as to the accuracy or completeness of such information. Where the Token Documentation or the Website includes information that has been obtained from third party sources, the Company, the Distributor, their respective affiliates and/or the Monko contributors have not independently verified the accuracy or completeness of such information. Further, you acknowledge that the project development roadmap, network functionality are subject to change and that the Token Documentation or the Website may become outdated as a result; andn either the Company nor the Distributor is under any obligation to update or correct this document in connection therewith.

Berapakah nilai Monko (MONKO) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Monko (MONKO) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Monko.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Monko (MONKO) Berapakah nilai Monko (MONKO) hari ini? Harga langsung MONKO dalam USD ialah 0 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa MONKO ke USD? $ 0 . Lihat Harga semasa MONKO ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Monko? Had pasaran untuk MONKO ialah $ 1.24M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran MONKO? Bekalan edaran MONKO ialah 973.38B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) MONKO? MONKO mencapai harga ATH sebanyak 0 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa MONKO? MONKO melihat harga ATL sebanyak 0 USD . Berapakah jumlah dagangan MONKO? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk MONKOialah -- USD . Adakah MONKO akan naik lebih tinggi tahun ini? MONKO mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak MONKOramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

