Monsta Infinite Logo

Monsta Infinite Harga (MONI)

Tidak tersenarai

1 MONI ke USD Harga Langsung:

$0.00195955
$0.00195955$0.00195955
-2.40%1D
USD
Monsta Infinite (MONI) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 15:54:58 (UTC+8)

Monsta Infinite (MONI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00194478
$ 0.00194478
24J Rendah
$ 0.00201046
$ 0.00201046
24J Tinggi

$ 0.00194478
$ 0.00194478

$ 0.00201046
$ 0.00201046

$ 4.87
$ 4.87

$ 0.00171196
$ 0.00171196

-0.29%

-2.43%

+1.01%

+1.01%

Monsta Infinite (MONI) harga masa nyata ialah $0.00195955. Sepanjang 24 jam yang lalu, MONI didagangkan antara $ 0.00194478 rendah dan $ 0.00201046 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MONI sepanjang masa ialah $ 4.87, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00171196.

Dari segi prestasi jangka pendek, MONI telah berubah sebanyak -0.29% sejak sejam yang lalu, -2.43% dalam 24 jam dan +1.01% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Monsta Infinite (MONI) Maklumat Pasaran

$ 72.31K
$ 72.31K

--
----

$ 529.51K
$ 529.51K

36.87M
36.87M

270,000,000.0
270,000,000.0

Had Pasaran semasa Monsta Infinite ialah $ 72.31K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MONI ialah 36.87M, dengan jumlah bekalan sebanyak 270000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 529.51K.

Monsta Infinite (MONI) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Monsta Infinite kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Monsta Infinite kepada USD adalah $ -0.0000626103.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Monsta Infinite kepada USD adalah $ -0.0002511998.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Monsta Infinite kepada USD adalah $ -0.000253383777958607.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-2.43%
30 Hari$ -0.0000626103-3.19%
60 Hari$ -0.0002511998-12.81%
90 Hari$ -0.000253383777958607-11.45%

Apakah itu Monsta Infinite (MONI)

Monsta Infinite is a decentralized game universe where anyone can earn tokens through playing the game competitively or for leisure. Monsta is an enigmatic and peculiar species living in SHANI, and they are from the age before dinosaurs. But now they have a catastrophic threat, JILAKA. They may be eradicated if the situation remains the same. So they wake their earliest ancestors, the Inception Monsta, from dormancy. Inception Monsta used their unique biological network to contact humans through blockchain technology. They seek our leadership and guidance to bring victory to their homeland. As a reward, they will grant us their most valuable resource on the planet, Stamen Tellus Token, and reckon you as their master for helping them to defeat JILAKA.

Monsta Infinite (MONI) Sumber

Laman Web Rasmi

Monsta Infinite Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Monsta Infinite (MONI) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Monsta Infinite (MONI) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Monsta Infinite.

Semak Monsta Infinite ramalan harga sekarang!

MONI kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Monsta Infinite (MONI)

Memahami tokenomik Monsta Infinite (MONI) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token MONI dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Monsta Infinite (MONI)

Berapakah nilai Monsta Infinite (MONI) hari ini?
Harga langsung MONI dalam USD ialah 0.00195955 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa MONI ke USD?
Harga semasa MONI ke USD ialah $ 0.00195955. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Monsta Infinite?
Had pasaran untuk MONI ialah $ 72.31K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran MONI?
Bekalan edaran MONI ialah 36.87M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) MONI?
MONI mencapai harga ATH sebanyak 4.87 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa MONI?
MONI melihat harga ATL sebanyak 0.00171196 USD.
Berapakah jumlah dagangan MONI?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk MONIialah -- USD.
Adakah MONI akan naik lebih tinggi tahun ini?
MONI mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak MONIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 15:54:58 (UTC+8)

