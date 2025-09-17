Monsta Infinite (MONI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00194478 $ 0.00194478 $ 0.00194478 24J Rendah $ 0.00201046 $ 0.00201046 $ 0.00201046 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00194478$ 0.00194478 $ 0.00194478 24J Tinggi $ 0.00201046$ 0.00201046 $ 0.00201046 Sepanjang Masa $ 4.87$ 4.87 $ 4.87 Harga Terendah $ 0.00171196$ 0.00171196 $ 0.00171196 Perubahan Harga (1J) -0.29% Perubahan Harga (1D) -2.43% Perubahan Harga (7D) +1.01% Perubahan Harga (7D) +1.01%

Monsta Infinite (MONI) harga masa nyata ialah $0.00195955. Sepanjang 24 jam yang lalu, MONI didagangkan antara $ 0.00194478 rendah dan $ 0.00201046 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MONI sepanjang masa ialah $ 4.87, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00171196.

Dari segi prestasi jangka pendek, MONI telah berubah sebanyak -0.29% sejak sejam yang lalu, -2.43% dalam 24 jam dan +1.01% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Monsta Infinite (MONI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 72.31K$ 72.31K $ 72.31K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 529.51K$ 529.51K $ 529.51K Bekalan Peredaran 36.87M 36.87M 36.87M Jumlah Bekalan 270,000,000.0 270,000,000.0 270,000,000.0

Had Pasaran semasa Monsta Infinite ialah $ 72.31K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MONI ialah 36.87M, dengan jumlah bekalan sebanyak 270000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 529.51K.