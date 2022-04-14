Tokenomik Monsta Infinite (MONI)

Tokenomik Monsta Infinite (MONI)

Lihat cerapan utama tentang Monsta Infinite (MONI), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Monsta Infinite (MONI) Maklumat

Monsta Infinite is a decentralized game universe where anyone can earn tokens through playing the game competitively or for leisure. Monsta is an enigmatic and peculiar species living in SHANI, and they are from the age before dinosaurs. But now they have a catastrophic threat, JILAKA. They may be eradicated if the situation remains the same. So they wake their earliest ancestors, the Inception Monsta, from dormancy. Inception Monsta used their unique biological network to contact humans through blockchain technology. They seek our leadership and guidance to bring victory to their homeland. As a reward, they will grant us their most valuable resource on the planet, Stamen Tellus Token, and reckon you as their master for helping them to defeat JILAKA.

Laman Web Rasmi:
https://monstainfinite.com/

Monsta Infinite (MONI) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Monsta Infinite (MONI), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 72.19K
$ 72.19K$ 72.19K
Jumlah Bekalan:
$ 270.00M
$ 270.00M$ 270.00M
Bekalan Edaran:
$ 36.87M
$ 36.87M$ 36.87M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 528.67K
$ 528.67K$ 528.67K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 4.87
$ 4.87$ 4.87
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00171196
$ 0.00171196$ 0.00171196
Harga Semasa:
$ 0.00197407
$ 0.00197407$ 0.00197407

Tokenomik Monsta Infinite (MONI): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Monsta Infinite (MONI) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token MONI yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token MONI yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik MONI, terokai MONI harga langsung token!

MONI Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju MONI? Halaman ramalan harga MONI kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.