Monsterra (MSTR) harga masa nyata ialah $0.00099817. Sepanjang 24 jam yang lalu, MSTR didagangkan antara $ 0.0009228 rendah dan $ 0.00104437 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MSTR sepanjang masa ialah $ 0.659475, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00023973.
Dari segi prestasi jangka pendek, MSTR telah berubah sebanyak -0.20% sejak sejam yang lalu, +8.17% dalam 24 jam dan -15.95% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.
Had Pasaran semasa Monsterra ialah $ 12.53K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MSTR ialah 12.55M, dengan jumlah bekalan sebanyak 98700000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 98.52K.
Pada hari ini, perubahan harga Monsterra kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Monsterra kepada USD adalah $ -0.0006585477.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Monsterra kepada USD adalah $ -0.0008071875.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Monsterra kepada USD adalah $ +0.00066245364498295976.
|Tempoh
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|+8.17%
|30 Hari
|$ -0.0006585477
|-65.97%
|60 Hari
|$ -0.0008071875
|-80.86%
|90 Hari
|$ +0.00066245364498295976
|+197.33%
🌈 Monsterra by @CrescentShineStudio is the #1 Multi-chain P2E on #BNB, #Avalanche, #OKX, #AuraNetwork with Free to Play & Earn Model. Monsterra powered by CrescentShine Studio is one of the Top GameFi projects on BNB Chain(By DappRadar) & Avalanche & OKC and upcoming on AURA Network with 450K ++ Gamers till now. The game sets foot in a fictional world and revolves around farming, property building, and battling with other lands with the magical creatures named Mongen. The revolutionized design of Monsterra is a combination of free-to-play and free-to-earn models which allows millions of gaming enthusiasts to enjoy fun and have a high-profit stream with no prior investment. A quick rundown of Monsterra: ☀️$2,5M fundraised by Hashed, Huobi Ventures, Shima Capital, Icetea Labs, Salad Ventures ☀️Various utilities for both NFT & tokens ☀️Unique land shaping and highly customizable mechanics. ☀️Special Breeding mechanism between 5 races with unique DNAs; ☀️6 Dynamic Battle Modes (PvE & PvP), Clan modes & mini-games. ☀️Innovative token & NFT staking allows to use while staking tokens. ☀️Large ecosystem with easy scalability for Multi-chain, Multi-device & Multi-language. ☀️Balanced economy with many anti-inflation mechanisms. 9- COMPONENT ECOSYSTEM : 1/ Gameplay: https://onelink.to/sbadfd 2/ DAO: https://dao.monsterra.io/ 3/ Marketplace: https://marketplace.monsterra.io/ 4/ MonsEvent: https://event.monsterra.io/ 5/ Bridges (for multi chain): https://bridge.monsterra.io/ 6/ Guild Portal- Clan Mode 7/ Portal Games https://minigames.monsterra.io/#/home 8/ MonsWallet: https://wallet.monsterra.io/ 9/ MonsTV: TBC 💥MORE INFORMATION AT: 👉 Trailer Video: https://www.youtube.com/watch?v=p0IP4Oajxxc 👉 Gameplay Teaser: https://www.youtube.com/watch?v=GnYHd-RHI_g 👉 Whitepaper: https://whitepaper.monsterra.io/
