Monsterra (MSTR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.0009228 $ 0.0009228 $ 0.0009228 24J Rendah $ 0.00104437 $ 0.00104437 $ 0.00104437 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.0009228$ 0.0009228 $ 0.0009228 24J Tinggi $ 0.00104437$ 0.00104437 $ 0.00104437 Sepanjang Masa $ 0.659475$ 0.659475 $ 0.659475 Harga Terendah $ 0.00023973$ 0.00023973 $ 0.00023973 Perubahan Harga (1J) -0.20% Perubahan Harga (1D) +8.17% Perubahan Harga (7D) -15.95% Perubahan Harga (7D) -15.95%

Monsterra (MSTR) harga masa nyata ialah $0.00099817. Sepanjang 24 jam yang lalu, MSTR didagangkan antara $ 0.0009228 rendah dan $ 0.00104437 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MSTR sepanjang masa ialah $ 0.659475, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00023973.

Dari segi prestasi jangka pendek, MSTR telah berubah sebanyak -0.20% sejak sejam yang lalu, +8.17% dalam 24 jam dan -15.95% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Monsterra (MSTR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 12.53K$ 12.53K $ 12.53K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 98.52K$ 98.52K $ 98.52K Bekalan Peredaran 12.55M 12.55M 12.55M Jumlah Bekalan 98,700,000.0 98,700,000.0 98,700,000.0

Had Pasaran semasa Monsterra ialah $ 12.53K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MSTR ialah 12.55M, dengan jumlah bekalan sebanyak 98700000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 98.52K.