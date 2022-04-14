Tokenomik Monsterra (MSTR)
Monsterra (MSTR) Maklumat
🌈 Monsterra by @CrescentShineStudio is the #1 Multi-chain P2E on #BNB, #Avalanche, #OKX, #AuraNetwork with Free to Play & Earn Model.
Monsterra powered by CrescentShine Studio is one of the Top GameFi projects on BNB Chain(By DappRadar) & Avalanche & OKC and upcoming on AURA Network with 450K ++ Gamers till now. The game sets foot in a fictional world and revolves around farming, property building, and battling with other lands with the magical creatures named Mongen. The revolutionized design of Monsterra is a combination of free-to-play and free-to-earn models which allows millions of gaming enthusiasts to enjoy fun and have a high-profit stream with no prior investment.
A quick rundown of Monsterra: ☀️$2,5M fundraised by Hashed, Huobi Ventures, Shima Capital, Icetea Labs, Salad Ventures ☀️Various utilities for both NFT & tokens ☀️Unique land shaping and highly customizable mechanics. ☀️Special Breeding mechanism between 5 races with unique DNAs; ☀️6 Dynamic Battle Modes (PvE & PvP), Clan modes & mini-games. ☀️Innovative token & NFT staking allows to use while staking tokens. ☀️Large ecosystem with easy scalability for Multi-chain, Multi-device & Multi-language. ☀️Balanced economy with many anti-inflation mechanisms.
9- COMPONENT ECOSYSTEM :
1/ Gameplay: https://onelink.to/sbadfd 2/ DAO: https://dao.monsterra.io/ 3/ Marketplace: https://marketplace.monsterra.io/ 4/ MonsEvent: https://event.monsterra.io/ 5/ Bridges (for multi chain): https://bridge.monsterra.io/ 6/ Guild Portal- Clan Mode 7/ Portal Games https://minigames.monsterra.io/#/home 8/ MonsWallet: https://wallet.monsterra.io/ 9/ MonsTV: TBC
💥MORE INFORMATION AT:
👉 Trailer Video: https://www.youtube.com/watch?v=p0IP4Oajxxc 👉 Gameplay Teaser: https://www.youtube.com/watch?v=GnYHd-RHI_g 👉 Whitepaper: https://whitepaper.monsterra.io/
Monsterra (MSTR) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Monsterra (MSTR), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik Monsterra (MSTR): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Monsterra (MSTR) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token MSTR yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token MSTR yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik MSTR, terokai MSTR harga langsung token!
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.