Apakah itu MOOD AI (MOOD)

MOOD AI is an AI-powered Telegram bot that monitors and analyzes the emotional sentiment in crypto communities in real-time. It operates where crypto lives—on Telegram—by scanning and processing thousands of messages from token-specific groups, chat threads, and community discussions. Using advanced natural language processing (NLP) and deep learning models trained specifically on crypto slang, trading jargon, and market behavior, MOOD AI can detect the emotional pulse behind a token long before price action occurs. Users simply subscribe to the tokens they're interested in and receive live updates in the form of interactive MOOD CHARTS, which visualize the sentiment momentum—bullish or bearish—over time. These charts are enriched by AI-driven alerts that notify users of sudden mood shifts, helping them front-run the crowd when hype or panic starts to build. MOOD AI is designed as a tool for edge-seekers, degen traders, and crypto analysts who want to act not just on what the market does, but what the crowd feels—a critical signal in the fast-paced, emotion-driven world of crypto trading. Whether it’s spotting a pre-pump frenzy, sensing incoming FUD, or monitoring whale-led discussions, MOOD AI brings a new category of alpha: Emotion-as-a-Service.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

MOOD AI Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai MOOD AI (MOOD) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset MOOD AI (MOOD) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk MOOD AI.

Semak MOOD AI ramalan harga sekarang!

MOOD kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

Tokenomik MOOD AI (MOOD)

Memahami tokenomik MOOD AI (MOOD) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token MOOD dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai MOOD AI (MOOD) Berapakah nilai MOOD AI (MOOD) hari ini? Harga langsung MOOD dalam USD ialah 0 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa MOOD ke USD? $ 0 . Lihat Harga semasa MOOD ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran MOOD AI? Had pasaran untuk MOOD ialah $ 25.19K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran MOOD? Bekalan edaran MOOD ialah 84.90M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) MOOD? MOOD mencapai harga ATH sebanyak 0.00545894 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa MOOD? MOOD melihat harga ATL sebanyak 0 USD . Berapakah jumlah dagangan MOOD? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk MOODialah -- USD . Adakah MOOD akan naik lebih tinggi tahun ini? MOOD mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak MOODramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

MOOD AI (MOOD) Kemas Kini Industri Penting