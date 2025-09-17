Lagi Mengenai MOO

Moola Market Logo

Moola Market Harga (MOO)

Tidak tersenarai

1 MOO ke USD Harga Langsung:

$0.00279922
$0.00279922$0.00279922
-1.00%1D
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga.
USD
Moola Market (MOO) Carta Harga Langsung
Moola Market (MOO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00276625
24J Rendah
$ 0.00283867
24J Tinggi

$ 0.00276625
$ 0.00283867
$ 3.05
$ 0.00179946
-0.26%

-1.01%

-2.11%

-2.11%

Moola Market (MOO) harga masa nyata ialah $0.00279922. Sepanjang 24 jam yang lalu, MOO didagangkan antara $ 0.00276625 rendah dan $ 0.00283867 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MOO sepanjang masa ialah $ 3.05, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00179946.

Dari segi prestasi jangka pendek, MOO telah berubah sebanyak -0.26% sejak sejam yang lalu, -1.01% dalam 24 jam dan -2.11% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Moola Market (MOO) Maklumat Pasaran

$ 206.49K
--
$ 279.92K
73.77M
100,000,000.0
Had Pasaran semasa Moola Market ialah $ 206.49K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MOO ialah 73.77M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 279.92K.

Moola Market (MOO) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Moola Market kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Moola Market kepada USD adalah $ -0.0002469589.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Moola Market kepada USD adalah $ -0.0004574686.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Moola Market kepada USD adalah $ +0.000097158694356801.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-1.01%
30 Hari$ -0.0002469589-8.82%
60 Hari$ -0.0004574686-16.34%
90 Hari$ +0.000097158694356801+3.60%

Apakah itu Moola Market (MOO)

Moola Market is a non-custodial liquidity protocol that is democratizing access to yield and credit. Depositors earn compound interest which is paid for by borrowers who take over-collateralized loans, delegated loans, or flash loans.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia.

Moola Market (MOO) Sumber

Laman Web Rasmi

Moola Market Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Moola Market (MOO) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Moola Market (MOO) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Moola Market.

Semak Moola Market ramalan harga sekarang!

MOO kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Moola Market (MOO)

Memahami tokenomik Moola Market (MOO) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token MOO dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Moola Market (MOO)

Berapakah nilai Moola Market (MOO) hari ini?
Harga langsung MOO dalam USD ialah 0.00279922 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa MOO ke USD?
Harga semasa MOO ke USD ialah $ 0.00279922. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Moola Market?
Had pasaran untuk MOO ialah $ 206.49K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran MOO?
Bekalan edaran MOO ialah 73.77M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) MOO?
MOO mencapai harga ATH sebanyak 3.05 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa MOO?
MOO melihat harga ATL sebanyak 0.00179946 USD.
Berapakah jumlah dagangan MOO?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk MOOialah -- USD.
Adakah MOO akan naik lebih tinggi tahun ini?
MOO mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak MOOramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.