Moola Market (MOO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00276625 $ 0.00276625 $ 0.00276625 24J Rendah $ 0.00283867 $ 0.00283867 $ 0.00283867 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00276625$ 0.00276625 $ 0.00276625 24J Tinggi $ 0.00283867$ 0.00283867 $ 0.00283867 Sepanjang Masa $ 3.05$ 3.05 $ 3.05 Harga Terendah $ 0.00179946$ 0.00179946 $ 0.00179946 Perubahan Harga (1J) -0.26% Perubahan Harga (1D) -1.01% Perubahan Harga (7D) -2.11% Perubahan Harga (7D) -2.11%

Moola Market (MOO) harga masa nyata ialah $0.00279922. Sepanjang 24 jam yang lalu, MOO didagangkan antara $ 0.00276625 rendah dan $ 0.00283867 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MOO sepanjang masa ialah $ 3.05, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00179946.

Dari segi prestasi jangka pendek, MOO telah berubah sebanyak -0.26% sejak sejam yang lalu, -1.01% dalam 24 jam dan -2.11% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Moola Market (MOO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 206.49K$ 206.49K $ 206.49K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 279.92K$ 279.92K $ 279.92K Bekalan Peredaran 73.77M 73.77M 73.77M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Moola Market ialah $ 206.49K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MOO ialah 73.77M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 279.92K.