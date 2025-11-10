Moolah Harga Hari Ini

Harga langsung Moolah (MOOLAH) hari ini ialah $ 0.00382097, dengan 3.45% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa MOOLAH kepada USD penukaran adalah $ 0.00382097 setiap MOOLAH.

Moolah kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 3,814,202, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B MOOLAH. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, MOOLAH didagangkan antara $ 0.00364685 (rendah) dan $ 0.00395673 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.01318652, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.0034949.

Dalam prestasi jangka pendek, MOOLAH dipindahkan +0.36% dalam sejam terakhir dan -70.42% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Moolah (MOOLAH) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 3.81M$ 3.81M $ 3.81M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.81M$ 3.81M $ 3.81M Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

