Lihat cerapan utama tentang Moolah (MOOLAH), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 17:06:57 (UTC+8)
Moolah (MOOLAH) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Moolah (MOOLAH), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 4.14M
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
Bekalan Edaran:
$ 1.00B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 4.14M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.01318652
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.0034949
Harga Semasa:
$ 0.00414524
Moolah (MOOLAH) Maklumat

$Moolah is a meme token inspired by the mascot of ListaDAO, a decentralized finance (DeFi) protocol. Launched on the Flap.sh platform, $Moolah has garnered attention due to its official authorization from ListaDAO and its strategic positioning within the DeFi and meme coin ecosystems. $Moolah’s official authorization by ListaDAO sets it apart from many other meme coins, which often lack formal endorsements. According to posts on X, ListaDAO has actively promoted $Moolah, with mentions of its mascot status and interactions with the token’s official account (@Moolah_bsc ). This backing suggests a strategic alignment with ListaDAO’s broader goals, potentially positioning $Moolah as a “blue-chip” meme coin within the ecosystem. Additionally, Flap.sh and even Binance Chain have shown support through social media engagement, hinting at broader institutional interest.

Laman Web Rasmi:
https://moolahbnb.com

Tokenomik Moolah (MOOLAH): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Moolah (MOOLAH) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token MOOLAH yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token MOOLAH yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik MOOLAH, terokai MOOLAH harga langsung token!

MOOLAH Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju MOOLAH? Halaman ramalan harga MOOLAH kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

