Moolahverse Harga Hari Ini

Harga langsung Moolahverse (MLH) hari ini ialah $ 0.00166561, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa MLH kepada USD penukaran adalah $ 0.00166561 setiap MLH.

Moolahverse kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 439,193, dengan bekalan edaran sebanyak 263.68M MLH. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, MLH didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00561248, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, MLH dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -1.30% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Moolahverse (MLH) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 439.19K$ 439.19K $ 439.19K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.51M$ 1.51M $ 1.51M Bekalan Peredaran 263.68M 263.68M 263.68M Jumlah Bekalan 903,945,047.0 903,945,047.0 903,945,047.0

