MOOMOO THE BULL Harga Hari Ini

Harga langsung MOOMOO THE BULL (MOOMOO) hari ini ialah --, dengan 0.12% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa MOOMOO kepada USD penukaran adalah -- setiap MOOMOO.

MOOMOO THE BULL kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 233,712, dengan bekalan edaran sebanyak 777.78M MOOMOO. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, MOOMOO didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.0177538, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, MOOMOO dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -13.78% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

MOOMOO THE BULL (MOOMOO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 233.71K$ 233.71K $ 233.71K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 233.71K$ 233.71K $ 233.71K Bekalan Peredaran 777.78M 777.78M 777.78M Jumlah Bekalan 777,777,777.0 777,777,777.0 777,777,777.0

Had Pasaran semasa MOOMOO THE BULL ialah $ 233.71K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MOOMOO ialah 777.78M, dengan jumlah bekalan sebanyak 777777777.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 233.71K.