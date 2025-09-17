MooMoo Token (MOO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 24J Rendah $ 0 24J Tinggi Sepanjang Masa $ 0.00457964 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.88% Perubahan Harga (1D) -3.09% Perubahan Harga (7D) +0.53%

MooMoo Token (MOO) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, MOO didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MOO sepanjang masa ialah $ 0.00457964, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, MOO telah berubah sebanyak -0.88% sejak sejam yang lalu, -3.09% dalam 24 jam dan +0.53% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

MooMoo Token (MOO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 678.95K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 678.95K Bekalan Peredaran 811.99M Jumlah Bekalan 811,994,914.3038094

Had Pasaran semasa MooMoo Token ialah $ 678.95K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MOO ialah 811.99M, dengan jumlah bekalan sebanyak 811994914.3038094. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 678.95K.