Moon Rocks Harga Hari Ini

Harga langsung Moon Rocks (MROCKS) hari ini ialah $ 0.00185973, dengan 2.13% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa MROCKS kepada USD penukaran adalah $ 0.00185973 setiap MROCKS.

Moon Rocks kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 1,859,719, dengan bekalan edaran sebanyak 1000.00M MROCKS. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, MROCKS didagangkan antara $ 0.00163957 (rendah) dan $ 0.00186234 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00798221, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, MROCKS dipindahkan +0.38% dalam sejam terakhir dan +155.18% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Moon Rocks (MROCKS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.86M$ 1.86M $ 1.86M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.86M$ 1.86M $ 1.86M Bekalan Peredaran 1000.00M 1000.00M 1000.00M Jumlah Bekalan 999,995,117.9728943 999,995,117.9728943 999,995,117.9728943

Had Pasaran semasa Moon Rocks ialah $ 1.86M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MROCKS ialah 1000.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999995117.9728943. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.86M.