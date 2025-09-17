Moon Tropica (CAH) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.921736 $ 0.921736 $ 0.921736 24J Rendah $ 0.994866 $ 0.994866 $ 0.994866 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.921736$ 0.921736 $ 0.921736 24J Tinggi $ 0.994866$ 0.994866 $ 0.994866 Sepanjang Masa $ 53.6$ 53.6 $ 53.6 Harga Terendah $ 0.136106$ 0.136106 $ 0.136106 Perubahan Harga (1J) -2.39% Perubahan Harga (1D) -4.92% Perubahan Harga (7D) -25.91% Perubahan Harga (7D) -25.91%

Moon Tropica (CAH) harga masa nyata ialah $0.920715. Sepanjang 24 jam yang lalu, CAH didagangkan antara $ 0.921736 rendah dan $ 0.994866 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CAH sepanjang masa ialah $ 53.6, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.136106.

Dari segi prestasi jangka pendek, CAH telah berubah sebanyak -2.39% sejak sejam yang lalu, -4.92% dalam 24 jam dan -25.91% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Moon Tropica (CAH) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.58M$ 2.58M $ 2.58M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 32.23M$ 32.23M $ 32.23M Bekalan Peredaran 2.81M 2.81M 2.81M Jumlah Bekalan 35,000,000.0 35,000,000.0 35,000,000.0

Had Pasaran semasa Moon Tropica ialah $ 2.58M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CAH ialah 2.81M, dengan jumlah bekalan sebanyak 35000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 32.23M.