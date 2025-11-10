Moona Lisa Harga Hari Ini

Harga langsung Moona Lisa (MOONA) hari ini ialah $ 0.00005963, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa MOONA kepada USD penukaran adalah $ 0.00005963 setiap MOONA.

Moona Lisa kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 59,625, dengan bekalan edaran sebanyak 999.99M MOONA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, MOONA didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00913512, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.0000548.

Dalam prestasi jangka pendek, MOONA dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -13.82% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Moona Lisa (MOONA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 59.63K$ 59.63K $ 59.63K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 59.63K$ 59.63K $ 59.63K Bekalan Peredaran 999.99M 999.99M 999.99M Jumlah Bekalan 999,993,847.840583 999,993,847.840583 999,993,847.840583

Had Pasaran semasa Moona Lisa ialah $ 59.63K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MOONA ialah 999.99M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999993847.840583. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 59.63K.