Moonbag (BAG) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00631833$ 0.00631833 $ 0.00631833 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.37% Perubahan Harga (1D) -2.59% Perubahan Harga (7D) +7.00% Perubahan Harga (7D) +7.00%

Moonbag (BAG) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, BAG didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BAG sepanjang masa ialah $ 0.00631833, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BAG telah berubah sebanyak +0.37% sejak sejam yang lalu, -2.59% dalam 24 jam dan +7.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Moonbag (BAG) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 686.32K$ 686.32K $ 686.32K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 686.32K$ 686.32K $ 686.32K Bekalan Peredaran 999.94M 999.94M 999.94M Jumlah Bekalan 999,942,340.85945 999,942,340.85945 999,942,340.85945

Had Pasaran semasa Moonbag ialah $ 686.32K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BAG ialah 999.94M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999942340.85945. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 686.32K.