MOONBASE Harga Hari Ini

Harga langsung MOONBASE (MOONBASE) hari ini ialah $ 6.77, dengan 36.26% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa MOONBASE kepada USD penukaran adalah $ 6.77 setiap MOONBASE.

MOONBASE kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 404,923, dengan bekalan edaran sebanyak 59.85K MOONBASE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, MOONBASE didagangkan antara $ 4.94 (rendah) dan $ 7.8 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 8.9, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 1.98.

Dalam prestasi jangka pendek, MOONBASE dipindahkan +9.68% dalam sejam terakhir dan +47.82% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

MOONBASE (MOONBASE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 404.92K$ 404.92K $ 404.92K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 436.76K$ 436.76K $ 436.76K Bekalan Peredaran 59.85K 59.85K 59.85K Jumlah Bekalan 64,551.615228484785 64,551.615228484785 64,551.615228484785

Had Pasaran semasa MOONBASE ialah $ 404.92K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MOONBASE ialah 59.85K, dengan jumlah bekalan sebanyak 64551.615228484785. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 436.76K.