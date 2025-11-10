Tokenomik MOONBASE (MOONBASE)

Lihat cerapan utama tentang MOONBASE (MOONBASE), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 18:22:51 (UTC+8)
USD

MOONBASE (MOONBASE) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk MOONBASE (MOONBASE), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 505.52K
Jumlah Bekalan:
$ 64.55K
Bekalan Edaran:
$ 60.35K
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 540.68K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 10.58
Terendah Sepanjang Masa:
$ 1.98
Harga Semasa:
$ 8.54
MOONBASE (MOONBASE) Maklumat

Moonbase is the first memecoin ever deployed on the Base blockchain, created on July 13th, 2023 — long before the ecosystem became what it is today. With a total supply of 69,420 tokens, it represents the origin of memecoin culture on Base and stands as a symbol of onchain history. The project recently completed visual and data updates on Dexscreener and DEXTools, reinforcing its identity and transparency. Moonbase’s mission is to preserve the early spirit of Base through authenticity, scarcity, and community-driven storytelling — a tribute to those who were there from day one.

Laman Web Rasmi:
https://moonbasebuilder.com

Tokenomik MOONBASE (MOONBASE): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik MOONBASE (MOONBASE) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token MOONBASE yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token MOONBASE yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik MOONBASE, terokai MOONBASE harga langsung token!

MOONBASE Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju MOONBASE? Halaman ramalan harga MOONBASE kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

