Mooncat Harga Hari Ini

Harga langsung Mooncat (MOONCAT) hari ini ialah $ 0.00102037, dengan 1.24% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa MOONCAT kepada USD penukaran adalah $ 0.00102037 setiap MOONCAT.

Mooncat kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 1,001,878, dengan bekalan edaran sebanyak 999.90M MOONCAT. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, MOONCAT didagangkan antara $ 0.00100189 (rendah) dan $ 0.00109036 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00888346, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, MOONCAT dipindahkan -0.03% dalam sejam terakhir dan -37.42% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Mooncat (MOONCAT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.00M$ 1.00M $ 1.00M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.00M$ 1.00M $ 1.00M Bekalan Peredaran 999.90M 999.90M 999.90M Jumlah Bekalan 999,898,003.366806 999,898,003.366806 999,898,003.366806

Had Pasaran semasa Mooncat ialah $ 1.00M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MOONCAT ialah 999.90M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999898003.366806. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.00M.