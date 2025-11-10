Mooncoin Harga Hari Ini

Harga langsung Mooncoin (MOONCOIN) hari ini ialah --, dengan 0.63% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa MOONCOIN kepada USD penukaran adalah -- setiap MOONCOIN.

Mooncoin kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 25,942, dengan bekalan edaran sebanyak 998.90M MOONCOIN. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, MOONCOIN didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00514511, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, MOONCOIN dipindahkan -0.38% dalam sejam terakhir dan -2.33% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Mooncoin (MOONCOIN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 25.94K$ 25.94K $ 25.94K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 25.94K$ 25.94K $ 25.94K Bekalan Peredaran 998.90M 998.90M 998.90M Jumlah Bekalan 998,901,570.97905 998,901,570.97905 998,901,570.97905

Had Pasaran semasa Mooncoin ialah $ 25.94K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MOONCOIN ialah 998.90M, dengan jumlah bekalan sebanyak 998901570.97905. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 25.94K.