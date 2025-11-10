Tokenomik MOONDOGE (MOONDOGE)

Tokenomik MOONDOGE (MOONDOGE)

Lihat cerapan utama tentang MOONDOGE (MOONDOGE), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 19:38:11 (UTC+8)
USD

MOONDOGE (MOONDOGE) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk MOONDOGE (MOONDOGE), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 61.60K
$ 61.60K$ 61.60K
Jumlah Bekalan:
$ 998.97M
$ 998.97M$ 998.97M
Bekalan Edaran:
$ 998.97M
$ 998.97M$ 998.97M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 61.60K
$ 61.60K$ 61.60K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.01037486
$ 0.01037486$ 0.01037486
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0$ 0
Harga Semasa:
$ 0
$ 0$ 0

MOONDOGE (MOONDOGE) Maklumat

Just a moondoge headed to the moon

MoonDoge ($MOONDOGE) is your cosmic canine companion on the Solana blockchain—built for memes, community, and moon-bound vibes.

With the rallying cry “Houston, Doge reporting for Moon Mission,” MoonDoge blends space-age humor with meme-fueled culture.

It’s not just another dog token—it’s a lunar movement powered by fast, low-cost Solana tech. Join the pack, spread the bark, and let’s send this good boy to the moon!

MoonDoge is barking at the moon and beyond. The community is active, the mission is clear, and the rocket is fueled.

So the question is… are you coming with us? Buckle up. Bark loud. Let’s MoonDoge.

Laman Web Rasmi:
https://moondogecoin.org/

Tokenomik MOONDOGE (MOONDOGE): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik MOONDOGE (MOONDOGE) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token MOONDOGE yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token MOONDOGE yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik MOONDOGE, terokai MOONDOGE harga langsung token!

MOONDOGE Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju MOONDOGE? Halaman ramalan harga MOONDOGE kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

Sila baca dan fahami Perjanjian Pengguna dan Dasar Privasi