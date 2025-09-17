Lagi Mengenai MGTAI

Moongate Fun Harga (MGTAI)

Tidak tersenarai

1 MGTAI ke USD Harga Langsung:

+2.80%1D
Moongate Fun (MGTAI) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 21:34:26 (UTC+8)

Moongate Fun (MGTAI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
24J Rendah
24J Tinggi

+2.85%

+9.36%

+9.36%

Moongate Fun (MGTAI) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, MGTAI didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MGTAI sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, MGTAI telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +2.85% dalam 24 jam dan +9.36% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Moongate Fun (MGTAI) Maklumat Pasaran

Had Pasaran semasa Moongate Fun ialah $ 9.72K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MGTAI ialah 4.80B, dengan jumlah bekalan sebanyak 4795903432.957713. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 9.72K.

Moongate Fun (MGTAI) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Moongate Fun kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Moongate Fun kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Moongate Fun kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Moongate Fun kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+2.85%
30 Hari$ 0+8.96%
60 Hari$ 0+4.78%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Moongate Fun (MGTAI)

Moongate is a decentralized platform built on the Binance Smart Chain (BSC) that enables users to launch tokens and integrate AI-powered agents with ease. Through the Moongate Framework, users can create and deploy custom tokens with various tokenomic models, including staking, deflationary mechanics, and transaction fees. Additionally, Moongate allows for seamless integration of AI agents, such as 𝕏 bots, Telegram bots, and Discord bots, which can automate tasks, facilitate user engagement, and enhance blockchain interactions. The platform is designed to be accessible for both developers and non-technical users, providing a streamlined and efficient way to deploy blockchain-based solutions. Moongate also implements a revenue-sharing model, where fees generated from token launches and AI agent integrations are distributed to MGTAI token holders, buyback & burn mechanisms, and project development. With scalability and security in mind, Moongate aims to expand its ecosystem by incorporating additional blockchain support, governance tools, and decentralized finance (DeFi) integrations.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Moongate Fun Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Moongate Fun (MGTAI) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Moongate Fun (MGTAI) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Moongate Fun.

Semak Moongate Fun ramalan harga sekarang!

MGTAI kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Moongate Fun (MGTAI)

Memahami tokenomik Moongate Fun (MGTAI) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token MGTAI dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Moongate Fun (MGTAI)

Berapakah nilai Moongate Fun (MGTAI) hari ini?
Harga langsung MGTAI dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa MGTAI ke USD?
Harga semasa MGTAI ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Moongate Fun?
Had pasaran untuk MGTAI ialah $ 9.72K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran MGTAI?
Bekalan edaran MGTAI ialah 4.80B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) MGTAI?
MGTAI mencapai harga ATH sebanyak 0 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa MGTAI?
MGTAI melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan MGTAI?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk MGTAIialah -- USD.
Adakah MGTAI akan naik lebih tinggi tahun ini?
MGTAI mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak MGTAIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 21:34:26 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.