Moonsama Harga Hari Ini

Harga langsung Moonsama (SAMA) hari ini ialah $ 0.00254529, dengan 19.23% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SAMA kepada USD penukaran adalah $ 0.00254529 setiap SAMA.

Moonsama kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 1,886,659, dengan bekalan edaran sebanyak 745.50M SAMA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SAMA didagangkan antara $ 0.00209948 (rendah) dan $ 0.00255037 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.072871, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00180914.

Dalam prestasi jangka pendek, SAMA dipindahkan +0.08% dalam sejam terakhir dan -6.58% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Moonsama (SAMA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.89M$ 1.89M $ 1.89M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.53M$ 2.53M $ 2.53M Bekalan Peredaran 745.50M 745.50M 745.50M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Moonsama ialah $ 1.89M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SAMA ialah 745.50M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.53M.