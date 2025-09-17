Moonscape (MSCP) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00009507 $ 0.00009507 $ 0.00009507 24J Rendah $ 0.000099 $ 0.000099 $ 0.000099 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00009507$ 0.00009507 $ 0.00009507 24J Tinggi $ 0.000099$ 0.000099 $ 0.000099 Sepanjang Masa $ 0.02095289$ 0.02095289 $ 0.02095289 Harga Terendah $ 0.00005708$ 0.00005708 $ 0.00005708 Perubahan Harga (1J) -0.20% Perubahan Harga (1D) +2.10% Perubahan Harga (7D) +7.27% Perubahan Harga (7D) +7.27%

Moonscape (MSCP) harga masa nyata ialah $0.00009808. Sepanjang 24 jam yang lalu, MSCP didagangkan antara $ 0.00009507 rendah dan $ 0.000099 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MSCP sepanjang masa ialah $ 0.02095289, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00005708.

Dari segi prestasi jangka pendek, MSCP telah berubah sebanyak -0.20% sejak sejam yang lalu, +2.10% dalam 24 jam dan +7.27% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Moonscape (MSCP) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 88.44K$ 88.44K $ 88.44K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 108.98K$ 108.98K $ 108.98K Bekalan Peredaran 901.63M 901.63M 901.63M Jumlah Bekalan 1,111,111,111.0 1,111,111,111.0 1,111,111,111.0

Had Pasaran semasa Moonscape ialah $ 88.44K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MSCP ialah 901.63M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1111111111.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 108.98K.