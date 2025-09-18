MoonsDust (MOOND) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00208914 $ 0.00208914 $ 0.00208914 24J Rendah $ 0.00215437 $ 0.00215437 $ 0.00215437 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00208914$ 0.00208914 $ 0.00208914 24J Tinggi $ 0.00215437$ 0.00215437 $ 0.00215437 Sepanjang Masa $ 0.568842$ 0.568842 $ 0.568842 Harga Terendah $ 0.00109452$ 0.00109452 $ 0.00109452 Perubahan Harga (1J) +1.19% Perubahan Harga (1D) +2.77% Perubahan Harga (7D) -6.94% Perubahan Harga (7D) -6.94%

MoonsDust (MOOND) harga masa nyata ialah $0.00214703. Sepanjang 24 jam yang lalu, MOOND didagangkan antara $ 0.00208914 rendah dan $ 0.00215437 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MOOND sepanjang masa ialah $ 0.568842, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00109452.

Dari segi prestasi jangka pendek, MOOND telah berubah sebanyak +1.19% sejak sejam yang lalu, +2.77% dalam 24 jam dan -6.94% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

MoonsDust (MOOND) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 4.23K$ 4.23K $ 4.23K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 7.09K$ 7.09K $ 7.09K Bekalan Peredaran 1.97M 1.97M 1.97M Jumlah Bekalan 3,300,000.0 3,300,000.0 3,300,000.0

Had Pasaran semasa MoonsDust ialah $ 4.23K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MOOND ialah 1.97M, dengan jumlah bekalan sebanyak 3300000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 7.09K.