Moonvember Harga Hari Ini

Harga langsung Moonvember ($MVB) hari ini ialah $ 0.0023367, dengan 3.71% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa $MVB kepada USD penukaran adalah $ 0.0023367 setiap $MVB.

Moonvember kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 88,409, dengan bekalan edaran sebanyak 37.83M $MVB. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, $MVB didagangkan antara $ 0.00203089 (rendah) dan $ 0.00234116 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00679735, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00203089.

Dalam prestasi jangka pendek, $MVB dipindahkan +0.02% dalam sejam terakhir dan -20.62% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Moonvember ($MVB) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 88.41K$ 88.41K $ 88.41K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 88.41K$ 88.41K $ 88.41K Bekalan Peredaran 37.83M 37.83M 37.83M Jumlah Bekalan 37,834,733.79995845 37,834,733.79995845 37,834,733.79995845

Had Pasaran semasa Moonvember ialah $ 88.41K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran $MVB ialah 37.83M, dengan jumlah bekalan sebanyak 37834733.79995845. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 88.41K.