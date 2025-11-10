Tokenomik Moonvember ($MVB)

Lihat cerapan utama tentang Moonvember ($MVB), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 19:38:18 (UTC+8)
USD

Moonvember ($MVB) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Moonvember ($MVB), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 97.37K
Jumlah Bekalan:
$ 37.77M
Bekalan Edaran:
$ 37.77M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 97.37K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00679735
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00203089
Harga Semasa:
$ 0.00258846
Moonvember ($MVB) Maklumat

Moonvember is a community-led meme coin on Solana, founded on resilience, transparency, and collective vision. Launched in November 2023, the original team held 60% of the total supply, which they burned entirely before contributing their remaining coins to the liquidity pool, permanently locking it, and burning the keys. Shortly after, the team abandoned the coin, leaving it dormant in the Solana ecosystem. In October 2024, the community reignited Moonvember.

Laman Web Rasmi:
https://moonvember.org/

Tokenomik Moonvember ($MVB): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Moonvember ($MVB) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token $MVB yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token $MVB yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik $MVB, terokai $MVB harga langsung token!

$MVB Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju $MVB? Halaman ramalan harga $MVB kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

Sila baca dan fahami Perjanjian Pengguna dan Dasar Privasi