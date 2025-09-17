Moonwell Apollo (MFAM) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.219012$ 0.219012 $ 0.219012 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +2.62% Perubahan Harga (7D) +0.17% Perubahan Harga (7D) +0.17%

Moonwell Apollo (MFAM) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, MFAM didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MFAM sepanjang masa ialah $ 0.219012, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, MFAM telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +2.62% dalam 24 jam dan +0.17% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Moonwell Apollo (MFAM) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 162.44K$ 162.44K $ 162.44K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 264.73K$ 264.73K $ 264.73K Bekalan Peredaran 613.61M 613.61M 613.61M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Moonwell Apollo ialah $ 162.44K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MFAM ialah 613.61M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 264.73K.