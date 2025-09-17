MOONY (MOONY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00151023$ 0.00151023 $ 0.00151023 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.47% Perubahan Harga (1D) -5.44% Perubahan Harga (7D) -33.07% Perubahan Harga (7D) -33.07%

MOONY (MOONY) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, MOONY didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MOONY sepanjang masa ialah $ 0.00151023, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, MOONY telah berubah sebanyak -0.47% sejak sejam yang lalu, -5.44% dalam 24 jam dan -33.07% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

MOONY (MOONY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 36.14K$ 36.14K $ 36.14K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 36.14K$ 36.14K $ 36.14K Bekalan Peredaran 999.94M 999.94M 999.94M Jumlah Bekalan 999,942,881.218983 999,942,881.218983 999,942,881.218983

Had Pasaran semasa MOONY ialah $ 36.14K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MOONY ialah 999.94M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999942881.218983. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 36.14K.