Tokenomik MOONY (MOONY)

Tokenomik MOONY (MOONY)

Lihat cerapan utama tentang MOONY (MOONY), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

MOONY (MOONY) Maklumat

MOONY merges meme culture with on-chain and AI tech, creating a hub to innovate, grow, and spread the gospel according to Saint Green. Following da Moony is essential for staying ahead of market trends. Automated tools, AI agents, and algorithms track and analyze smart Moony moves, delivering deep data, research, and insights packaged in a meme-powered vibe and backed up by an engaged community. Take control supported by categorized risk management

#Origin MOONY was spawned by cryptolovers, artists, and OG market sharks—13+ years deep in crypto, and alpha hunting.

#Expertise daMOONY flows algorithms and AI agents to drive alpha hunts, analyze market trends and sentiment, and optimize portfolio management across short-, mid- & long-term, as well as high-risk strategies.

$MOONY: making JPGs Great Again. No presale. Zero taxes. Liquidity pool burnt. Contract renounced. Powered by Solana-based pump-fun, $MOONY is da MEME for da people. Sustained by pure memetic energy and the green candle spirit, $MOONY shows you the FUN side of crypto. Let's celebrate every $MOONY milestone together!

Phase 1 Community Building +

Phase 2 Technical Infrastructure Development +

Phase 3 MOONY Community Fund +

Phase 4 Ecosystem Expansion +

Phase 5 Advanced Features for Hodlers +

Phase 6 Project Expansion

Laman Web Rasmi:
https://darealmoony.ai/

MOONY (MOONY) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk MOONY (MOONY), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 40.92K
$ 40.92K$ 40.92K
Jumlah Bekalan:
$ 999.94M
$ 999.94M$ 999.94M
Bekalan Edaran:
$ 999.94M
$ 999.94M$ 999.94M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 40.92K
$ 40.92K$ 40.92K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00151023
$ 0.00151023$ 0.00151023
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00003568
$ 0.00003568$ 0.00003568
Harga Semasa:
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomik MOONY (MOONY): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik MOONY (MOONY) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token MOONY yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token MOONY yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik MOONY, terokai MOONY harga langsung token!

MOONY Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju MOONY? Halaman ramalan harga MOONY kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.