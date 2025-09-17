Moove Protocol (MOOVE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00118232 $ 0.00118232 $ 0.00118232 24J Rendah $ 0.00119634 $ 0.00119634 $ 0.00119634 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00118232$ 0.00118232 $ 0.00118232 24J Tinggi $ 0.00119634$ 0.00119634 $ 0.00119634 Sepanjang Masa $ 0.230077$ 0.230077 $ 0.230077 Harga Terendah $ 0.00117847$ 0.00117847 $ 0.00117847 Perubahan Harga (1J) -0.01% Perubahan Harga (1D) -0.08% Perubahan Harga (7D) -0.26% Perubahan Harga (7D) -0.26%

Moove Protocol (MOOVE) harga masa nyata ialah $0.00118766. Sepanjang 24 jam yang lalu, MOOVE didagangkan antara $ 0.00118232 rendah dan $ 0.00119634 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MOOVE sepanjang masa ialah $ 0.230077, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00117847.

Dari segi prestasi jangka pendek, MOOVE telah berubah sebanyak -0.01% sejak sejam yang lalu, -0.08% dalam 24 jam dan -0.26% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Moove Protocol (MOOVE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 27.15K$ 27.15K $ 27.15K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 27.28K$ 27.28K $ 27.28K Bekalan Peredaran 22.89M 22.89M 22.89M Jumlah Bekalan 23,000,000.0 23,000,000.0 23,000,000.0

Had Pasaran semasa Moove Protocol ialah $ 27.15K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MOOVE ialah 22.89M, dengan jumlah bekalan sebanyak 23000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 27.28K.