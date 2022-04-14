Tokenomik Moove Protocol (MOOVE)

Lihat cerapan utama tentang Moove Protocol (MOOVE), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Moove Protocol (MOOVE) Maklumat

Moove Protocol can be considered a social initiative aimed at fostering a community of builders, creators, and visionaries to develop the next-generation cryptocurrency. The movement aims to provide a new standard for community-oriented tokens. MOOVE is launched to incentivize early support of Cow Cow and is the go-token for the entire Cow Cow ecosystem and future developments. In addition to Cow Cow, the ambitions include utilities around the incubator and other technical products.

Laman Web Rasmi:
https://mooveprotocol.ai

Moove Protocol (MOOVE) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Moove Protocol (MOOVE), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 25.76K
$ 25.76K$ 25.76K
Jumlah Bekalan:
$ 23.00M
$ 23.00M$ 23.00M
Bekalan Edaran:
$ 22.89M
$ 22.89M$ 22.89M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 25.89K
$ 25.89K$ 25.89K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.230077
$ 0.230077$ 0.230077
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00111177
$ 0.00111177$ 0.00111177
Harga Semasa:
$ 0.00112265
$ 0.00112265$ 0.00112265

Tokenomik Moove Protocol (MOOVE): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Moove Protocol (MOOVE) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token MOOVE yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token MOOVE yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik MOOVE, terokai MOOVE harga langsung token!

MOOVE Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju MOOVE? Halaman ramalan harga MOOVE kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.