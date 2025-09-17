Morning Routine (ROUTINE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.01776415$ 0.01776415 $ 0.01776415 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +2.29% Perubahan Harga (1D) +1.51% Perubahan Harga (7D) -2.25% Perubahan Harga (7D) -2.25%

Morning Routine (ROUTINE) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, ROUTINE didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ROUTINE sepanjang masa ialah $ 0.01776415, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, ROUTINE telah berubah sebanyak +2.29% sejak sejam yang lalu, +1.51% dalam 24 jam dan -2.25% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Morning Routine (ROUTINE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 133.03K$ 133.03K $ 133.03K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 133.03K$ 133.03K $ 133.03K Bekalan Peredaran 999.85M 999.85M 999.85M Jumlah Bekalan 999,851,668.0 999,851,668.0 999,851,668.0

Had Pasaran semasa Morning Routine ialah $ 133.03K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ROUTINE ialah 999.85M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999851668.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 133.03K.